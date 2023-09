Inter, una rosa da più di mezzo miliardo. Lautaro il più costoso, poi Barella

vedi letture

Lungo approfondimento sulla rosa dell'Inter sulle pagine della Gazzetta dello Sport. La squadra di Inzaghi ha subito una piccola rivoluzione anche quest'estate, modificando quasi completamente il reparto d'attacco e la porta e aggiungendo qualche pedina negli altri reparti. La rosa dei nerazzurri è stimata valere quasi 550 milioni di euro, leggermente meno rispetto ai cugini del Milan, che però possono vantare su prospetti più giovani e dunque più 'costosi'.

Rivoluzione con un occhio agli svincolati

L'Inter negli ultimi anni è stata stravolta. Sono solo sette i giocatori sopravvissuti dal 2020, ma nonostante i continui cambi la società ha saputo sempre presentare una squadra all'altezza della competizione e soprattutto in grado di vincere, proprio come fatto quest'estate. La dirigenza, in particolare, è sempre stata attenta al mercato svincolati, che negli anni ha saputo regalare perni della squadra, da De Vrij a Calhanoglu, passando per Onana lo scorso anno e Marcus Thuram per questa stagione. Per vincere l'Inter crede in un giusto mix tra giovani ed esperti, motivo per cui si sono aggiunti alla rosa i vari Sommer, Arnautovic, Sanchez, Cuadrado.

Lautaro il più costoso, poi Barella.

Il giocatore più costoso dei nerazzurri è Lautaro Martinez, l'unico capace di avere un valore a tre cifre sul mercato. Il Toro è il leader dei nerazzurri, anche più di Nicolò Barella, tra i top al mondo nel suo ruolo e secondo in graduatoria per valutazione sul mercato. Ma via via ecco tutti gli altri, da Calhanoglu a Bastoni, giocatori che l'Inter ha saputo attendere e costruire in questi anni.