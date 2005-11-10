Inter, il vice Lautaro arriva dall'under 23: Mosconi con Chivu ha già debuttato in Serie A

Arrivata al secondo anno di attività, l'Inter U23 prosegue il proprio percorso nel Girone C di Serie C. Dopo dieci giornate, la formazione nerazzurra occupa l'undicesimo posto in classifica con 13 punti, a una sola lunghezza dalla zona playoff e con una partita ancora da recuperare contro la Scafatese, rinviata durante la lunga sosta per le nazionali.

Inter U23, il bilancio dopo dieci giornate

Il bilancio parla di quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, con 18 gol segnati e 17 subiti. Anche il percorso in Coppa Italia Serie C si è concluso ad agosto, con l'eliminazione ai calci di rigore contro il Vado. Fra le tre formazioni Under è quella che ha iniziato meglio, considerando anche il fatto che gioca in un girone complicato (e lontano da Milano) come il C.

Al di là dei risultati, l'obiettivo principale della seconda squadra nerazzurra resta quello di far crescere giovani in grado di affacciarsi al calcio professionistico e, possibilmente, di arrivare fino alla prima squadra. I primi segnali sono già arrivati: diversi protagonisti della scorsa stagione hanno compiuto il salto in Serie B. È il caso di Matteo Cocchi, passato in prestito al Padova, di Matteo Spinaccè, trasferitosi al Mantova, e di Luka Topalović, approdato alla Carrarese. Tre percorsi diversi che confermano il ruolo dell'U23 come tappa di formazione e trampolino verso categorie superiori.

Leonardo Bovio, il difensore che ha conquistato la prima squadra

Tra i giovani da seguire c'è Leonardo Bovio, difensore classe 2008 che in estate ha avuto l'opportunità di prendere parte alla tournée con la prima squadra. Un'esperienza importante per un ragazzo così giovane, che ha potuto confrontarsi con il gruppo dei grandi e respirare da vicino l'ambiente della formazione di vertice. Il percorso nell'Inter U23 rappresenta ora un'occasione preziosa per accumulare esperienza tra i professionisti, misurarsi con avversari più esperti e proseguire il proprio sviluppo. La tournée estiva è un segnale della considerazione di cui gode nell'ambiente nerazzurro, ma sarà soprattutto il lavoro quotidiano a dirci quanto potrà avvicinarsi stabilmente alla prima squadra.

Mattia Mosconi, l'occasione in prima squadra dopo l'infortunio di Lautaro

Un altro nome da tenere d'occhio è quello di Mattia Mosconi, attaccante che in questa fase è stato aggregato alla prima squadra per far fronte all'infortunio di Lautaro Martínez. Chivu crede molto nelle potenzialità del ragazzo, che nella passata stagione ha fatto anche il debutto in Serie A. Seconda punta atipica, ha un'interpretazione molto moderna del ruolo e non dà riferimenti, svariando su tutto il fronte offensivo. Ama associarsi ai compagni e legare il gioco, è cinico sotto porta e gestisce bene anche la sua struttura fisica.