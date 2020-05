Inter vigile sui parametri zero del PSG: Cavani, Kurzawa e Meunier sarebbero affari gratis

vedi letture

L'Inter è vigile anche sul mercato dei parametri zero e il suo sguardo è puntato in direzione Parigi, visto che al PSG ci sono tanti calciatori interessanti in scadenza di contratto. Innanzitutto, piacciono gli esterni Layvin Kurzawa e Thomas Meunier, che però non sono in cima alla lista visto che non ci sarebbe voglia di sobbarcarsi un ingaggio importante, un ricco bonus alla firma e le classiche commissioni.

Pista Cavani. Per quanto concerne Edinson Cavani, invece, per lui sì che ne varrebbe la pena e potrebbe diventare il sostituto di Lautaro Martinez o un titolare aggiunto. L'ex Napoli aspetta un segnale dal PSG, che però difficilmente arriverà: in caso di trasloco Milano e Madrid (sponda Atletico) sono le destinazioni in cima alle sue preferenze, col ritorno in Sudamerica come opzione considerata rinviabile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.