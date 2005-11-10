Inter, Zielinski: "Ripenso al gol contro la Juve a San Siro: decisivo in una partita importante"
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Andrea Piras
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25.10.2026 10:00Serie A
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L'Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina. La squadra di Cristian Chivu vuole rispondere al successo di ieri sera della Lazio contro il Parma e agganciare in vetta gli uomini di Gennaro Gattuso. In vista della sfida di San Siro delle 12.30, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski ha parlato ai taccuini del Match Programme ufficiale del club:
"Se ripenso alla scorsa stagione credo che senza dubbio il mio gol più importante sia stato quello del 3-2 contro la Juventus a San Siro, perché decisivo in una partita importante. Non c'è un momento in cui ho capito che avremmo potuto vincere il Double: ci speravo già da inizio stagione, avevo tanta voglia di fare bene".
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