Inter, Zielinski: "Rosa più ampia e di qualità, possiamo cambiare le gare in qualsiasi momento"
Daniel Uccellieri
Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter che ha trasformato il rigore della vittoria contro la Fiorentina in pieno recupero, ha parlato ai microfoni di Sky:
"Il pallone pesava tanto, ma sinceramente ero abbastanza tranquillo, sicuro di poter segnare ed esultare con i miei compagni. La vittoria è meritata. Questa squadra ha una grande mentalità, di qualità ne abbiamo tantissima. Siamo sicuri di noi stessi, sappiamo che possiamo cambiare la partita in qualsiasi momento come è successo oggi. Nel secondo tempo abbiamo dominato e creato tanti pericoli.
È la quinta rimonta dell'Inter in stagione
"Quando aumentiamo i giri si vede che possiamo creare pericoli in ogni singola azione, il mister ci ha chiesto di partire con intensità per indirizzare bene le partite, a volte come oggi ci vuole un po' più di tempo. Alla fine dobbiamo goderci questa vittoria, ma pensiamo già al Venezia".
È l'Inter più forte da quando sei in nerazzurro?
"L'Inter è sempre stata forte, i giocatori di qualità sono tantissimi. Quest'anno sono arrivati pezzi grossi, la rosa è più ampia e con un po' più di qualità Speriamo di fare grandi cose quest'anno perché abbiamo una squadra di qualità"