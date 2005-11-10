Inter, Zielinski: "Rosa più ampia e di qualità, possiamo cambiare le gare in qualsiasi momento"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter che ha trasformato il rigore della vittoria contro la Fiorentina in pieno recupero, ha parlato ai microfoni di Sky:

"Il pallone pesava tanto, ma sinceramente ero abbastanza tranquillo, sicuro di poter segnare ed esultare con i miei compagni. La vittoria è meritata. Questa squadra ha una grande mentalità, di qualità ne abbiamo tantissima. Siamo sicuri di noi stessi, sappiamo che possiamo cambiare la partita in qualsiasi momento come è successo oggi. Nel secondo tempo abbiamo dominato e creato tanti pericoli.

È la quinta rimonta dell'Inter in stagione

"Quando aumentiamo i giri si vede che possiamo creare pericoli in ogni singola azione, il mister ci ha chiesto di partire con intensità per indirizzare bene le partite, a volte come oggi ci vuole un po' più di tempo. Alla fine dobbiamo goderci questa vittoria, ma pensiamo già al Venezia".

È l'Inter più forte da quando sei in nerazzurro?

"L'Inter è sempre stata forte, i giocatori di qualità sono tantissimi. Quest'anno sono arrivati pezzi grossi, la rosa è più ampia e con un po' più di qualità Speriamo di fare grandi cose quest'anno perché abbiamo una squadra di qualità"