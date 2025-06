Inzaghi vola in Arabia, Sacchi: "Non sempre seguire il denaro è una buona scelta"

vedi letture

Simone Inzaghi vola in Arabia. Il tecnico, ormai ex, dell'Inter ha scelto il campionato saudita con l'Al-Hilal che gli ha offerto un contratto complessivo da circa 50 milioni di euro. E proprio sulla questione si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi: "Mi sembra evidente che in questa storia un peso determinante lo abbiano avuto i soldi, e non so se seguire il profumo del denaro sia sempre una buona scelta. Solo il tempo potrà dire se ha fatto bene o no. Io, al primo anno al Milan, prendevo uno stipendio inferiore a quello che percepivo al Parma".

L'ex ct della Nazionale si è poi soffermato sulla scelta di Inzaghi di lasciare l'Inter: "Non è un fulmine a ciel sereno, un po’ me l’aspettavo. Non entro nel merito della sua volontà di lasciare l’Inter , avrà le sue buone motivazioni sulle quali non è corretto esprimersi.

Ma aggiungo che a lui il club nerazzurro ha dato tanto, perché gli ha permesso di giocare addirittura due finali di Champions, e che questo non è il miglior periodo per l’ambiente dopo le sberle che ha preso dal Paris Saint-Germain. Magari qualche giorno in più di riflessione, qualche colloquio in più...".