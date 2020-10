Italia, il centravanti è un rebus: ora Caputo insidia da vicino Immobile e Belotti

vedi letture

E' un rebus l'attaccante della Nazionale, sia per la partita di stasera con la Polonia che in generale in quest'era Roberto Mancini. Ciro Immobile sembrava il favorito, ma Andrea Belotti e Francesco Caputo insidiano la sua titolarità. Quest'ultimo, particolarmente, è il centravanti che meglio si sposa con il gioco dell'Italia di Mancini e per questo le sue quotazioni sono in rialzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.