Italia, perché Mancini e Romagnoli non ci sono nonostante le tantissime defezioni

L'Italia che questa sera sfiderà Haaland con Diego Coppola in marcatura è squadra che mai e poi mai avrebbe immaginato di ritrovarsi nel giorno della partita più importante di questo 2025 senza Scalvini, Comuzzo, Buongiorno, Gabbia, Calafiori e persino Leoni. Senza quel Francesco Acerbi che sembrava il marcatore perfetto per il centravanti del Manchester City ma poi ha rifiutato la convocazione in aperta polemica col commissario tecnico. Gli infortuni hanno colpito anche gli altri reparti, in attacco l'assenza di Moise Kean si farà sentire, ma è quello arretrato il reparto che più di tutti ha patito il logorio di una stagione incerta fino alla fine. Tirata come pochissime altre volte nel recente passato. Ma allora in questo contesto perché Gianluca Mancini e Alessio Romagnoli non sono stati presi in considerazione?

E dire che in apertura di ritiro il commissario tecnico Luciano Spalletti ha speso parole importanti per il centrale della Roma: "Mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini, stanno facendo benissimo", dichiarò domenica scorsa. E' la stessa conferenza stampa in cui Spalletti annuncia il rifiuto di Acerbi: sei giorni dopo aver diramato la lista, quando i giocatori avevano già staccato da qualche giorno per iniziare le loro vacanze.

A una settimana dalla fine della stagione Spalletti non chiama nessuno per sostituire Acerbi, mentre il giorno prima aveva rimpiazzato Buongiorno con Luca Ranieri. Un mancino per un altro mancino. Il contesto però è quello di un CT che ha un margine di scelta estremamente ristretto visto che tutti quelli non convocati in un primo momento avevano smesso di allenarsi già da qualche giorno. Tanti erano già partiti per le vacanze.

Ecco perché quando anche Matteo Gabbia, sul finire dell'allenamento del martedì, ha alzato bandiera bianca, è stato convocato Daniele Rugani. Ovvero un centrale che si stava allenando a Torino per preparare il Mondiale per Club. Non ci fosse stato nemmeno lui sarebbe stato promosso per qualche giorno Lorenzo Pirola, centrale dell'Olympiacos che in questi giorni sta preparando l'Europeo Under 21.

