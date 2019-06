Italia U21, Di Biagio su Zaniolo-Kean: "Ci sono delle regole da rispettare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CT dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del caso legato a Zaniolo e Kean: "Io alleno una squadra e in una squadra ci sono delle regole, se non vengono rispettare in più occasioni, un allenatore ha il dovere di intervenire. Vincere o non vincere una partita è irrilevante rispetto alla squadra che alleno".