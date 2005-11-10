Un italiano dalla Bundes il primo colpo di Krosche? Il Milan pensa a Reggiani

Prima di metter il carro davanti ai buoi, una specifica: Markus Krosche non è ancora l'head of football del Milan. Lo diventerà? Probabile. Gerry Cardinale e le parti coinvolte sono al lavoro da tempo per trovare la quadra con l'oramai, ufficialmente, ex dirigente dell'Eintracht Francoforte. Definita la rescissione con la società tedesca, dopo le tante critiche ricevute per il mercato e la gestione degli ultimi mesi, i rossoneri paiono intenzionati a definirne l'arrivo a breve. Serve trovare l'intesa sulla clausola: nonostante l'addio, il contratto è sempre valido fino al 2028 e c'è una clausola di rescissione tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Reggiani con o senza Krosche

Così il ragionamento è chiaramente 'ipotetico', ma lo scouting attuale del Milan non si ferma qui. Con o senza Krosche, l'obiettivo del club è chiaro: giocatori considerati top players o giovanissimi da crescere alle loro spalle. L'ultimo profilo individuato è quello di Luca Reggiani, centrale difensivo del Borussia Dortmund, che coi gialloneri non riesce a trovare spazio e che potrebbe così lasciare già a gennaio la società di Bundesliga.

Chi è Luca Reggiani

Il classe 2008 è sbarcato a Dortmund solo lo scorso marzo. Difensore centrale, all'occorrenza anche terzino destro, per adesso si è affacciato in prima squadra solo per sprazzi di partita e non con continuità. Con Niko Kovac ha giocato pochissimo, per questo se in estate la volontà di tutte le parti era quella di proseguire il percorso insieme, a gennaio la situazione potrebbe cambiare. E il Milan ha già drizzato le antenne.