Reggiani è l'idea forte per il Milan ma le insidie non mancano: a gennaio possibile asta italiana

"Mi seguivano tanti club ma valutando tutte le possibilità abbiamo capito che il Borussia Dortmund era il progetto migliore". Parlava così Luca Reggiani della scelta giallonera dopo il discusso addio al Sassuolo. I tedeschi ci hanno puntato forte, al netto delle questioni politiche dietro al suo trasferimento, e dopo la fascia da capitano della seconda squadra lo scorso anno è arrivata la consacrazione fra i big.

Milan in pressing a prescindere dal prossimo ds

Da lì ecco anche il rinnovo con adeguamento salariale, con firma fino al 2029. Ma quest'anno il centrale azzurro classe 2008 è finito indietro nelle gerarchie, fagocitato dall'esplosione dell'ultimo arrivato Joane Gadou. E allora la questione futuro torna di moda, col Milan che è in prima fila già per il mercato di gennaio. Con l'eventuale arrivo di Krosche come nuovo ds, ma pure senza. Reggiani piace e piace a prescindere.

La Roma si è già mossa, Inter e Juventus potrebbero farlo presto

Per il Milan il problema potrebbe essere la concorrenza forte, più che il prezzo del cartellino. Perché in Italia, già dalla scorsa estate, Reggiani piace eccome. Del Milan abbiamo detto. Ma nei mesi scorsi ci aveva provato anche la Roma su idea di Gasperini, prima dell'arrivo di Kourielakis. L'Inter potrebbe tornare a pensarci, viste le titubanze di Akanji e i problemi fisici di Stones e Pavard. E la Juventus a gennaio potrebbe andare ad investire anche sulla difesa, e per storicità sappiamo quanto richiamo abbia la maglia bianconera sui difensori azzurri. Tante possibilità insomma, in Serie A ma non solo. Col Milan che però ha voglia di anticipare tutti e portarsi a casa il futuro della difesa, a prescindere da chi sarà il prossimo direttore sportivo.