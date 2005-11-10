Milan, la difesa resta la grande priorità: si insiste per Gonçalo Inacio

Milan, la difesa resta la grande priorità: si insiste per Gonçalo InacioTMW
Niccolò Ceccarini
Meno di due mesi all’apertura del mercato e il Milan si appresta a intervenire in maniera decisa per completare la sua rosa. Un reparto che sicuramente ha bisogno di un innesto di qualità è la difesa. Qui la prima scelta rimane ovviamente Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona ma non è certo un obiettivo semplice da raggiungere visto che la richiesta è molto alta. I rossoneri ci proveranno sperando che ci possa essere un’apertura alla trattativa.
Ovviamente nella lista non c’è solo lui. Il Milan lavora anche in prospettiva e magari potrebbe decidere di fare un investimento su profili più giovani. In Bundesliga piace molto Luca Reggiani, classe 2008 del Borussia Dortmund, in Belgio c’è Massiré Sylla, classe 2005 dell’Union Saint-Gilloise. Ecco il nostro punto della situazione.