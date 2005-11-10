Ufficiale Ivan Ilic riparte da Lecce: arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto

Questo il comunicato ufficiale del club salentino sull'arrivo di Ilic dal Torino

Riparte la carriera di Ivan Ilic: il centrocampista, dopo anni difficili al Torino in cui è andato vicino all'addio molte volte, ha scelto di scommettere su Lecce, che ha annunciato l'arrivo: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić dal Torino F.C. Il centrocampista serbo classe 2001 vestirà la maglia numero 20".