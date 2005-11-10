Jacobo Ramon, arrivato dalla terza divisione spagnola per essere il migliore. Vale 45 milioni

Jacobo Ramon è l'ennesimo esempio che il Real Madrid fa le cose per bene. Se non benissimo, visto che l'Italia è il posto perfetto per i propri virgulti della cantera. Basti pensare a Morata ai tempi, ma anche a Nico Paz, che il Como ha pagato 60 milioni di euro. Sarà anche il momento di Jacobo Ramon, che è spesso uno dei migliori in campo per i comaschi. MVP nell'ultima contro la Roma, per dirne una, ma ha già raccolto 720 minuti in 8 presenze. Di fatto un sempre presente.

Non fermarsi

Ramon ha alzato l'asticella nei giorni scorsi. "Voglio essere il migliore. Per riuscirci, devo continuare a migliorare e a lavorare tanto. È quello che ho fatto fin dal mio arrivo qui. Venivo dalla terza divisione spagnola e nemmeno io mi aspettavo di fare così bene la scorsa stagione. Il mister aveva tanta ambizione e tanta fiducia in noi. Grazie a lui siamo la squadra che siamo oggi e vogliamo diventare ancora più forti".

Valutazione a 45 milioni

Ramon era già cresciuto molto nell'anno precedente, ma nel 2026 è letteralmente esploso. Da 17 milioni di valore a 45, un'impennata straordinaria per un difensore. Saranno anche i gol e la qualificazione Champions ad averlo migliorato (e di molto). Chissà cosa ne pensa il Real Madrid.