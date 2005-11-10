Como, Ramon: "Non siamo al livello di Real Madrid e PSG, ma stiamo facendo bene"TMW
Daniel Uccellieri
Jacobo Ramon, difensore del Como, ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions League contro l'AEK Atene. Queste le sue parole raccolte da TMW:
"Siamo molto contenti per la vittoria contro una grande squadra. abbiamo fatto il nostro lavoro e alla fine siamo riusciti a vincere"
Nel primo tempo avete trovato qualche difficoltà, cosa vi ha detto il mister all'intervallo per riuscire a sbloccare la gara?
"Abbiamo aggiustato qualcosa perché ci hanno messo in difficoltà, abbiamo trovato la soluzione giusta e per quello che abbiamo vinto"
Siete terzi in classifica alle spalle di Real Madrid e PSG
"È una sensazione incredibile, anche se non siamo a livello di queste squadre, ma adesso stiamo facendo molto bene"
Sei cresciuto molto
"Non lo so, ci sono tanti aspetti in cui devo migliorare e voglio lavorare per farlo"
Domenica c'è la Juventus, che partita ti aspetti?
"Con la Juventus è sempre dura, hanno giocatori di qualità, non sarà una partita facile".