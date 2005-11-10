Jacobo Ramon, difensore del Como, ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions League contro l'AEK Atene. Queste le sue parole raccolte da TMW:

"Siamo molto contenti per la vittoria contro una grande squadra. abbiamo fatto il nostro lavoro e alla fine siamo riusciti a vincere"

Nel primo tempo avete trovato qualche difficoltà, cosa vi ha detto il mister all'intervallo per riuscire a sbloccare la gara?

"Abbiamo aggiustato qualcosa perché ci hanno messo in difficoltà, abbiamo trovato la soluzione giusta e per quello che abbiamo vinto"

Siete terzi in classifica alle spalle di Real Madrid e PSG

"È una sensazione incredibile, anche se non siamo a livello di queste squadre, ma adesso stiamo facendo molto bene"

Sei cresciuto molto

"Non lo so, ci sono tanti aspetti in cui devo migliorare e voglio lavorare per farlo"

Domenica c'è la Juventus, che partita ti aspetti?

"Con la Juventus è sempre dura, hanno giocatori di qualità, non sarà una partita facile".