Juric, il futuro a Verona resta in bilico: "Sorpreso dalle voci sulla Fiorentina? No"

Sono giorni decisivi per il futuro di Ivan Juric. Sul piatto, come confermato dal diretto interessato, c'è un'offerta di rinnovo molto allettante del presidente Setti. Il tecnico di Spalato si è però riservato ancora qualche ora per prendere una decisione definitiva, e a tal proposito, nella conferenza pre-Torino, a domanda di un giornalista, che gli chiedeva se fosse sorpreso di essere stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, ha risposto: "No, non sono sorpreso". Mai prolisso, sempre diretto Juric: anche questo può essere un segnale significativo, declinabile in forme differenti, a seconda di come lo si interpreti.