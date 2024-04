Juric su Allegri: "Grande tecnico. Si adatta: da una parte la sua forza, dall'altra un difetto"

Cosa ne pensa di Allegri? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore del Torino che alla vigilia del derby della Mole - gara valida per la 32esima giornata di Serie A - ha risposto così sul tecnico della Juventus: "E' un grande allenatore, sa adattarsi e ha fatto grandi risultati. Non ha uno stile definito, come possono Guardiola e Gasperini, e per me si adatta alle varie situazioni. Da una parte è la sua forza, dall'altra è un difetto".

Poi in un altro passaggio sul derby ha aggiunto: "All'andata arrivò in un brutto momento della squadra, per come siamo stati in campo, era il livello più basso del Toro. Ora siamo diversi, anche ad Empoli mi è piaciuto il Toro e adesso dobbiamo raccogliere. L'unico neo che mi do è il derby: il lavoro è stato fantastico, ma non vincerne nemmeno uno su cinque è una macchia".

E ancora sul derby d'andata: "All'andata fu un primo tempo equilibrato, poi nella ripresa la sbloccarono sui piazzati e quando vanno in vantaggio hanno grandi strappi in ripartenza. Loro variano un atteggiamento aggressivo e un altro dove sono più compatti: dovremo ribaltare l'azione e avere qualità tecnica e lucidità per segnare".

