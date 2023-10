Juve, brutta notizia dopo il weekend: Weah salta la Fiorentina. Allegri spera di avere Danilo

Il primo posto è sfumato dopo la vittoria dell’Inter sulla Roma ma la soddisfazione in casa Juventus è in crescita in virtù di una consapevolezza nei propri mezzi che ha fatto un ulteriore step in avanti sabato scorso. Il gol di Cambiaso, ma soprattutto un’ottima prestazione, hanno alimentato l’entusiasmo dell’ambiente che devo però fare i conti con un infortunio per un giocatore che lentamente stava conquistando spazio nelle ultime settimane come Weah.

Brutte notizie dall’infermeria: Weah torna fra un mese.

Qualcosa di negativo dalla vittoriosa sfida contro l’Hellas Verona la Juventus se l’è trascinata. E il dettaglio va sulle condizioni fisiche di Timothy Weah che all’intervallo è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde per via di un fastidio muscolare. Fastidio che dopo gli esami strumentali di ieri s’è dimostrato essere un vero e proprio infortunio: “lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra”, ha recitato il comunicato del club. Per lo statunitense niente Fiorentina e Cagliari, così come salterà gli impegni della sua nazionale, per poi cercare di rimettersi a disposizione per il big match di fine novembre contro l’Inter.

Ora Allegri spera di ritrovare Danilo per la trasferta di Firenze.

È cominciato invece il conto alla rovescia per il ritorno in campo di capitan Danilo dopo l’infortunio patito con la propria nazionale nella precedente sosta. Il brasiliano ha saltato le sfide con Milan e Hellas Verona per una lesione di basso grado alla coscia che sembra ormai essere alle spalle. Così il numero 6, se non ci saranno rallentamenti sulla tabella di marcia, potrà in settimana riprendere a lavorare con il gruppo e rimettersi a disposizione di Allegri per la complicata trasferta di Firenze. Non ci saranno accelerazioni nel percorso di recupero perché chi ne ha preso il posto (Rugani) ha dato ottime risposte, ma, logicamente, Danilo resta insostituibile nelle idee del tecnico livornese.