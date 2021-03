Juve, da Paratici a Ronaldo: i cinque nodi da sciogliere per La Gazzetta dello Sport

Quanti nodi da sciogliere per il futuro della Juventus, che dopo la sconfitta contro il Benevento s’interroga sul proprio futuro e mette in discussione il progetto Pirlo. Torna sui bianconeri La Gazzetta dello Sport, che di nodi ne individua cinque. Uno cruciale, chiaramente, è quello legato all’allenatore. Ma prima ancora c’è la questione legata alla dirigenza, a Paratici e al suo braccio destro Cherubini: entrambi in scadenza (anche se per il ds il rinnovo era vicino), non è semplice trovare sostituti all’altezza e per questo potrebbero restare. Bisognerà comunque scegliere a breve. Poi, Cristiano Ronaldo: per la rosea non è mai sembrato così lontano dalla Juve. Ancora, i senatori, a partire da Chiellini e Buffon, con tanti giovani in squadra ma forse non tutti pronti per prendere le redini della Vecchia Signora. Infine, i conti: al bilancio bianconero servono plusvalenze entro il 30 giugno.