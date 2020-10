Juve, domani niente conferenza stampa di vigilia per Pirlo

Non ci sarà domani il consueto appuntamento della vigilia con l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo per la conferenza stampa di presentazione del match contro il Crotone in programma sabato sera all’Ezio Scida di Crotone. Il motivo è presto detto: il gruppo squadra di trova in isolamento fiduciario presso il J|Hotel dalla serata di ieri e non può avere contatti con l’esterno del gruppo stesso.