Juve, il post Alex Sandro ha le stesse caratteristiche: a sinistra spunta Wendell

Un terzino brasiliano del Porto. Messa così, i tifosi della Juventus potrebbero anche non essere tranquilli: il successore di Alex Sandro, decisivo nei primi anni e molto deludente negli ultimi, potrebbe assomigliargli parecchio. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero guarda infatti in casa dei Dragoni per un restyling della fascia sinistra, dove il futuro di giocatori come Filip Kostic e Timothy Weah, ma anche Samuel Iling Junior, è tutto da scrivere.

Piace Wendell. Classe 1993, ha recentemente debuttato con la nazionale brasiliana in un'amichevole contro l'Inghilterra, dimostrando le sue capacità sia difensive che offensive. Con un'esperienza consolidata in competizioni internazionali, avendo accumulato 35 presenze in Champions League tra Bayer Leverkusen e Porto, Wendell offre una combinazione di velocità, abilità difensive e capacità nel fornire assist in avanti tramite precisi cross. La sua versatilità tattica, avendo giocato sia come terzino puro che come esterno in una difesa a tre o a cinque, lo rende un'opzione attraente per la Juventus, che potrebbe adattarsi a vari schemi di gioco.

Il suo profilo è anche attraente sotto l'aspetto economico per la Juventus e il direttore sportivo Giuntoli: Wendell è infatti legato al Porto da un contratto in scadenza nel 2025, con uno stipendio da circa 1 milione di euro a stagione, inferiore rispetto ad altri giocatori sul mercato.

Tuttavia, la Juventus sta valutando anche altre opzioni, tra cui Reinildo Mandava dell'Atletico Madrid e Maximilian Mittelstädt dello Stoccarda. Mandava, simile a Wendell per caratteristiche, potrebbe rappresentare un'alternativa più costosa data la sua situazione contrattuale, ma rimane comunque un'opzione da considerare. Mittelstädt, dall'ascesa rapida nella Bundesliga, offre freschezza e potenziale a lungo termine, sebbene il suo valore di mercato sia in aumento dopo un periodo di adattamento iniziale.