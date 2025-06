Ufficiale Fiorentina, finalmente Fazzini: il centrocampista arriva a titolo definitivo dall'Empoli

vedi letture

Era ormai praticamente ufficiale, ma il comunicato è arrivato solamente pochi minuti fa: la Fiorentina ha acquistato Jacopo Fazzini, che andrà a rinforzare il centrocampo della squadra viola. Tramite il proprio sito ufficiale il club gigliato ha pubblicato una nota, che riportiamo di seguito:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini dall' Empoli F.C. Fazzini, nato a Massa il 16 marzo 2003, è cresciuto nel settore giovanile azzurro e, dopo aver esordito in Serie A a soli 19 anni, ha già collezionato 76 presenze tra Campionato e Coppa Italia mettendo a segno 7 gol. Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre ed ha disputato con l'Under 21 gli Europei di categoria"

Anche l'Empoli ha ufficializzato l'affare: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Acf Fiorentina per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Fazzini. Il calciatore vestirà la maglia della formazione viola a partire dal prossimo primo luglio. A Jacopo, campione d'Italia Under 16 nel 2019 e Primavera nel 2021, per poi arrivare fino all’esordio in prima squadra e in Serie A, va il ringraziamento della società per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".