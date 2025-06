Ufficiale Campobasso scatenato sul mercato: il laterale Cristallo ha firmato un biennale

Continua a muoversi sul mercato il Campobasso che nella giornata odierna ha annunciato il quarto colpo in entrata. Dopo Matteo Rizzo, Luca Nocerino e Giuseppe La Monica infatti il club rossoblù ha annunciato l'arrivo del promettente Claudio Cristallo. Questo il comunicato:

Claudio Cristallo è ufficialmente un nuovo calciatore del Campobasso FC (contratto biennale). Classe 2003, di Barletta, è uno di quei giovani che hanno già dimostrato sul campo di meritare palcoscenici rilevanti.

Il suo percorso parla chiaro. Nato e cresciuto nel vivaio del Monopoli, Cristallo ha mosso i primi passi seri in Serie D: nella stagione 2021-22 con il Francavilla in Sinni, diventando un punto di riferimento e protagonista nella corsa playoff. Nel 2023 in prestito al Barletta, poi il salto di qualità: il ritorno a Monopoli, questa volta in Serie C, dove ha esordito e si è guadagnato minuti importanti, consolidandosi come un terzino moderno e affidabile, capace di spingere e difendere con continuità.

Ora è Campobasso la sua nuova sfida. Cristallo non si nasconde: “Ho sentito parlare di questo club, anche da amici che hanno giocato in rossoblù. Quando mi hanno chiamato non ho avuto dubbi: volevo far parte di questo progetto. La curva del Campobasso è pazzesca, voglio giocare davanti a quei tifosi e con loro provare a vincere partita dopo partita”.