Juve, Matuidi: "Fiducia dopo Cagliari. Champions? Pensiamo agli ottavi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida alla Roma per la Juventus di Blaise Matuidi, dopo il 4-0 interno rifilato al Cagliari. Il centrocampista francese ne ha parlato a Sky, ripartendo proprio dalla vittoria contro i sardi: "La partita è stata molto intensa, con grande palleggio e tanti gol, quindi siamo in fiducia adesso. Dopo la sconfitta contro la Lazio per noi è stato un passo avanti. Dobbiamo giocare così per fare ancora meglio".

Lotta scudetto a tre?

"È ancora troppo presto per dirlo, Inter e Lazio stanno facendo una stagione incredibile. Noi siamo ancora qui, alla Juve si gioca sempre per vincere tutti i trofei possibili. In Champions siamo agli ottavi, ci sono due partite da vincere per passare il turno. Poi vedremo cosa succederà, dipende da tante cose".

Puntate a vincere la coppa, però.

"Siamo una delle squadre con l'ambizione di arrivare in finale, però sarà molto difficile. E dobbiamo pensare prima agli ottavi".