© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus comincia anche il percorso stagionale in Coppa Italia (domani, alle 20.45, ospiterà l'Udinese). Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in particolare anche sugli infortuni di Demiral e Zaniolo: "Crede abbia inciso il terreno dell'Olimpico?

Il campo quest'anno mi sembra meglio degli anni passati. Non è mai stato un terreno bellissimo, quest'anno mi sembra meglio. Guardando la dinamica non mi sono sembrati causati dal terreno di gioco, sono stati cedimenti strutturali. Il ginocchio Demiral in fase di atterraggio ha fatto un movimento innaturale, addirittura Zaniolo non aveva neanche avuto ancora l'impatto con De Ligt. Se poi alla base c'era un'imperfezione del campo non lo so".