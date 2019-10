Juve, Sarri: "La classifica non può avere un impatto a ottobre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri parla dell'impatto psicologico che potrebbe avere una eventuale sconfitta: "Se una classifica a inizio ottobre ci crea un impatto vuol dire che psicologicamente non siamo pronti per fare grandi cose".

A San Siro test di maturità?

"Questa è una squadra che ha già vinto e dimostrato la sua maturità. Dobbiamo affrontare una squadra probabilmente più forte rispetto agli anni scorsi. Noi in questo momento dobbiamo restare concentrati sulle prestazioni per confermarci".

Juve favorita?

"Nella singola partita non credo si possa dire. Giochiamo contro una squadra forte, in salute. Non credo si possa parlare in questa partita di una squadra favorita, giocare un Inter-Juventus è un'emozione assolutamente da vivere. Sono felice di andare allo stadio a vedere una partita che sarà vista da tutto il mondo".