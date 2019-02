© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus cerca la svolta per arrivare a Ruben Dias. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nell'incontro di ieri con il Benfica e Jorge Mendes, i bianconeri avrebbero messo sul tavolo il cartellino di Marko Pjaca, attualmente in prestito alla Fiorentina. Operazione complessiva da 30 milioni di euro, forse qualcosa in più: il Benfica lo valuta circa 40 milioni. Oltre a Ruben Dias, i due club avrebbero parlato anche di Gedson e Florentino.