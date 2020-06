Juve, sondaggio del PSG per Dybala. No dell'argentino: vuole restare

Il Paris Saint Germain prova a tentare Paulo Dybala ma secondo quanto riportato da Tuttosport l'argentino ha detto no al sondaggio preliminare fatto dai francesi. L'obiettivo della Joya è quello di restare in bianconero, come accaduto anche un anno fa di fronte all'offerta del Manchester United.

L'unica cosa che potrebbe far vacillare la Juventus è una super offerta da almeno 100 milioni di euro. Non verrebbero prese in considerazioni offerte con contropartite, a meno che non possa tornare di moda lo scambio con Mauro Icardi che si era paventato nella passata stagione, sempre che i parigini siano poi disposti a versare altri 15 milioni di euro nelle casse dell'Inter, come previsto da una clausola nell'accordo trovato nei giorni scorsi.