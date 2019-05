© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve e Joao Cancelo: nessuna fretta di separarsi, ma se dovesse convenire il club bianconero ci penserebbe. Tuttosport analizza il futuro della fascia destra bianconera: con un'offerta da 60-70 milioni di euro, il club lascerebbe libero il terzino portoghese, inseguito dai due club di Manchester. Quei soldi andrebbero a finanziare la caccia a un top player come difensore centrale (De Ligt in prima fila), con tre alternative che si potrebbe definire low profile per la successione.

Piccini, Darmian e Trippier. Sono queste le idee che Paratici avrebbe messo al vaglio per un eventuale post Cancelo. Il primo sta ben figurando al Valencia, club con il quale la Juve vanta ottimi rapporti. Il secondo cerca da almeno un paio di stagioni di tornare in Italia, e l'ipotesi Inter pare sfumata. Il terzo, infine, è già nel mirino del Napoli: è il più costoso del lotto, perché il Tottenham chiede 30 milioni di euro, ma pare avere la A nel destino.