#JuveLazio - Un tassello per il futuro di Sarri. "Abituati a lottare per questi traguardi"

E' il giorno del possibile allungo Scudetto della Juventus. I bianconeri possono andare a +8 dall'Inter in caso di vittoria contro la Lazio e nella conferenza stampa della vigilia, Maurizio Sarri ha parlato di questo e non solo. “La squadra è abituato a lottare per questi traguardi, e dovrebbe dare ampie garanzie - ha aggiunto Sarri sulla corsa Scudetto -. Poi stiamo vivendo un momento unico nella storia del calcio. C’è chi sta ovviando meglio, e chi lo sta accusando di più. Ma i nostri giocatori sono mentalmente pronti, li stanno vivendo da anni. Dovrebbe essere normale viverlo con la giusta serenità".

Il futuro sul tavolo Maurizio Sarri deve vincere per la classifica, ma anche per rinsaldare la sua posizione in classifica dopo le voci dell’ultima settimana: “Ho un contratto e voglio onorarlo. Il mio futuro è domani: in questo momento la testa deve rimanere concentrata”, ha detto l’allenatore toscano nella conferenza stampa di vigilia, senza dunque entrare nel merito di quello che potrebbe succedere ad agosto.