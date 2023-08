Juventus, 5-0 in amichevole contro l'Alessandria. Pogba titolare e a segno. Gol per Vlahovic

vedi letture

Sgambata mattutina per la Juventus che ha giocato un'amichevole contro l'Alessandria in vista della sfida contro l'Udinese che aprirà la Serie A dei bianconeri. Nel primo tempo Massimiliano Allegri ha mandato in campo i suoi con il 3-5-1-1, variando dunque, seppur di poco, il modulo che sembra dunque sempre più il prescelto dall'allenatore della Vecchia Signora per la stagione che sta per cominciare, ovvero il 3-5-2.

Le scelte di Allegri.

In porta c'era Perin, con Gatti, Rugani e Huijsen in difesa. Soule e Kostic hanno agito invece sulle corsie laterali, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in mediana c'erano Fagioli, Nicolussi Caviglia e Iling-Junior. Paul Pogba ha agito sulla trequarti, alle spalle di Dusan Vlahovic.

Le reti.

La partita è terminata sul risultato di 5-0 in favore della Juventus, con la doppietta di Rugani e la rete proprio di Pogba che hanno chiuso la prima frazione sul 3-0. Nella ripresa sono arrivate poi anche le reti di Fagioli e Vlahovic, che hanno chiuso il test amichevole, ultimo prima dell'esordio in campionato, previsto per domenica alle 20.45.