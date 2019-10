Juventus, a Lecce una Signora in HD. Con Ronaldo davanti alla tv

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle pagine odierne de Il Corriere dello Sport - Stadio trovano spazio le ipotesi di formazione per la Juventus, impegnata quest'oggi alle ore 15 a Lecce. Sarà una Juve in HD, stavolta, scrive il quotidiano, e Ronaldo davanti alla tv: con CR7 tenuto a casa per riposo, toccherà infatti alla "coppia in alta definizione" Higuain-Dybala provare a regalare i gol necessari alla Vecchia Signora. I due sono un tandem collaudato, visto che hanno giocato da titolari 44 partite andando a segno rispettivamente 26 e 23 volte. Con loro, di fatto, c'è la sensazione di partire sempre in vantaggio.