Juventus, Allegri: "Due dubbi per domani, uno è Chiesa. Szczesny e Rabiot stanno bene"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha così parlato a Sky Sport a margine della conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting Clube de Portugal: "Sapevamo che oggi era una giornata importante, sia per la sentenza e il suo esito, ma soprattutto per preparare al meglio la partita di domani. Una volta che sappiamo della sentenza la mettiamo da parte e penseremo alla gara, l'obiettivo è importante e non semplice, lo Sporting ha eliminato l'Arsenal. Non pensiamo all'andata ma che è sfida secca".

Szczesny, Rabiot e Chiesa giocheranno?

"Szczesny è a posto, sta bene. Rabiot è disponibile, ha fatto tutto l'allenamento. Mi sono rimasti due dubbi, uno a metà campo e uno davanti".

Uno è Chiesa?

"Sì".

Che linea difensiva adotterà?

"Domani sarà diverso che col Sassuolo, lo Sporting ha i tre esterni davanti molto alti. Non è però questione di difesa a tre o quattro quanto di disponibilità e non voler concedere loro certi palloni".

Che partita vi aspettate da loro?

"Bisogna avere personalità, velocità e serenità, la partita è lunga e ci darà difficoltà, loro sono un'ottima squadra per organizzazione".