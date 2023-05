Juventus, Allegri: "Siamo sicuri di essere in Europa. Vlahovic stasera non ha fatto male"

vedi letture

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così a Sky Sport dopo la vittoria sulla Cremonese: "Matematicamente siamo in Europa League se non sbaglio. Loro hanno chiuso bene tutti gli spazi, noi dovevamo essere più sicuri sul possesso palla ma abbiamo avuto qualche occasione. Poi nel secondo tempo la squadra ha aumentato i giri del motore, abbiamo trovato più spazi e siamo riusciti a vincere la partita".

Come mai Pogba dall'inizio oggi?

"Dopo la partita di Siviglia avevo intenzione di farlo giocare perché era una partita che giocavamo nella metà campo avversaria, serviva un giocatore tecnico come lui. E poi volevo testarlo a inizio partita dove i ritmi erano doversi".

Che sensazioni ci sono?

"Sono quei movimenti in cui il quadricipite può andare in protezione, lui si è sentito bucare in quella zona lì. Dispiace ma ha le spalle larghe e lo aspetteremo".

Chiesa e Vlahovic?

"Stasera Vlahovic ha fatto delle buone giocate, non ha avuto occasioni per fare gol ma io della prestazione di Dusan sono contento. Chiesa nel primo tempo ha avuto un po' più di difficoltà, nel secondo tempo ha fatto molto meglio".

C'è fiducia per il Siviglia?

"C'è fiducia perché la squadra sta bene, sicuramente ce la giocheremo. Poi bisogna essere bravi e ci vuole anche un pizzico di fortuna".