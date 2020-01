Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato a JTV dopo il successo di ieri sera contro la Roma: "Nel primo tempo la squadra ha fatto molto bene, nella ripresa abbiamo mollato un po' anche se difensivamente siamo stati bravi. Il gol? Sono felice".

Il mio momento di fiducia? "In ogni gara mi sento meglio. La Juve, così come i tifosi, hanno hanno grande fiducia e me lo dimostrano ogni giorno".