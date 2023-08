Juventus, braccio di ferro con Bonucci per la risoluzione del contrato. E l'Union Berlino aspetta

Il caso Bonucci tiene banco non solo a Torino, ma anche a Berlino. Perché l'Union spinge per avere una risposta in tempi brevi, perché il mercato è agli sgoccioli per tutti. Ballano diversi milioni di euro, perché il club tedesco può offrire un ingaggio da 1,5 milioni di euro. I rapporti fra il difensore e il club bianconero sono ai minimi termini, con addirittura lo spettro di una vertenza nonostante la Juve abbia ribadito la sicurezza di essere nel giusto. I dialoghi fra le parti devono riprendere per parlare di una risoluzione di contratto o di buonuscita: cinque milioni, quasi sei, ballano appunto tra l’offerta dell’Union Berlino e l’ingaggio in essere di Bonucci.

Solo la risoluzione del contratto entro la chiusura del mercato - scrive La Stampa - consentirebbe a Leo di poter trovare squadra liberamente anche da settembre in poi senza dover ricorrere a quei campionati con la finestra dei trasferimenti ancora aperta, come l'Arabia Saudita.