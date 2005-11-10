Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, capitolo cessioni: per Kelly servono 30 milioni, Di Gregorio aspetta la Serie A

Juventus, capitolo cessioni: per Kelly servono 30 milioni, Di Gregorio aspetta la Serie A TUTTOmercatoWEB
Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 11:02Serie A

Per Fabio Miretti si è complicata la pista che porta a Bologna, così in casa Juventus si ragione su altre cessioni: ad esempio quella di Lloyd Kelly, il difensore inglese che ha visto rialzarsi le sue quotazioni nei club medi di Premier. Newcastle e Nottingham Forest si sono informate sul difensore che, dopo la trafila nelle giovanili delle Nazionali di Sua Maestà, si era un po’ perso nei vari prestiti. Avendo ritrovato continuità in bianconero, la richiesta parte da una trentina di milioni per il difensore di piede sinistro.

Gatti spera in Allegri: per la Juve vale 20 milioni


Un altro elemento della difesa che ha le valigie pronte è Federico Gatti, che già ai tempi della Nazionale non aveva esattamente sviluppato un feeling tattico con Luciano Spalletti. In questo caso, oltre alla solita Premier, si aspetta di capire se davvero Max Allegri lo vorrà di nuovo con sé (questa volta al Napoli, dopo i rumors di gennaio verso il Milan) convincendo il ds Manna a impegnarsi per una ventina di milioni.

Di Gregorio aspetta la Serie A, ma non ci sono offerte


Michele Di Gregorio è più che candidato all’addio, anche se ancora non è definita l’immagine del suo successore in porta. Per ora l’ex monzese ha avuto un'offerta dal Besiktas, respinta perché vorrebbe restare in Serie A dove, però, le caselle degli estremi difensori sono tutte praticamente complete, sottolinea Tuttosport.

Articoli correlati
Juventus, porte girevoli in difesa: può salutare Kelly, su di lui ci sono club di... Juventus, porte girevoli in difesa: può salutare Kelly, su di lui ci sono club di Premier
"Stai a parlare, pensa a giocare". Juve, Spalletti tira le orecchie a Yildiz e Kelly... "Stai a parlare, pensa a giocare". Juve, Spalletti tira le orecchie a Yildiz e Kelly contro il Lecce
Juventus, Kelly soddisfatto: "Sapevamo sarebbe stata complicata" Juventus, Kelly soddisfatto: "Sapevamo sarebbe stata complicata"
Altre notizie Serie A
Inter, Mkhitaryan: "Giocherò ancora un anno, poi capirò se è il momento di ritirarmi"... Inter, Mkhitaryan: "Giocherò ancora un anno, poi capirò se è il momento di ritirarmi"
L'Udinese è a un passo da Omar Traoré: arriverà a parametro zero L'Udinese è a un passo da Omar Traoré: arriverà a parametro zero
Attesa per Allegri al Napoli, poi il quadro panchine in Serie A sarà completo. I... TMWAttesa per Allegri al Napoli, poi il quadro panchine in Serie A sarà completo. I dettagli squadra per squadra
Napoli, c'è l'accordo per il rinnovo di Vergara: no al Como, firmerà fino al 2032... Napoli, c'è l'accordo per il rinnovo di Vergara: no al Como, firmerà fino al 2032
Calciomercato Roma: Gasp insegue un attaccante. Occhio alle cessioni: è l'Europa... TMWCalciomercato Roma: Gasp insegue un attaccante. Occhio alle cessioni: è l'Europa che lo chiede
Amorim vorrebbe ricongiungersi con Hjulmand al Milan. Ma lo Sporting chiede 50 milioni... Amorim vorrebbe ricongiungersi con Hjulmand al Milan. Ma lo Sporting chiede 50 milioni
PSG contento di Chevalier e viceversa. Il futuro del portiere sarà ancora con Luis... PSG contento di Chevalier e viceversa. Il futuro del portiere sarà ancora con Luis Enrique
Spinazzola resta al Napoli: l'esterno ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli... UfficialeSpinazzola resta al Napoli: l'esterno ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, ecco perchè ha perso Palestra e Nico Paz. Ora Marotta cerca il colpo. Milan, il mercato lo fa Mendes. Goncalo Ramos strapagato, ora Antonio Silva e Casadò. Juve, scambio Lobotka-Gatti. Via Kelly. Fiorentina su Zeballos
Primo piano
Immagine top news n.0 Attesa per Allegri al Napoli, poi il quadro panchine in Serie A sarà completo. I dettagli squadra per squadra
Immagine top news n.1 Monza, ecco Ivan Juric. Finalmente arriva l'annuncio del nuovo allenatore
Immagine top news n.2 Calciomercato Juventus: Kolo Muani, buona la terza? Cessioni, porta e centrocampo le priorità
Immagine top news n.3 Calciomercato Inter: due emergenze, due colpi sfumati e Frattesi in uscita. Oggi il via
Immagine top news n.4 Roma, il 30 giugno è alle porte: il punto sul mercato in uscita
Immagine top news n.5 Juve, sprint di mercato: settimana decisiva per Kolo Muani e Muharemovic
Immagine top news n.6 Il tabellone del Mondiale e il programma dei sedicesimi e ottavi: Canada la prima a qualificarsi
Immagine top news n.7 Milan sempre più portoghese: dopo Amorim e Ramos, pronto l'assalto ad Antonio Silva
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per l'Italia è un mercato in salita: non c'è paragone con la Premier League. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centrocampo del Milan rischia di cambiare quasi completamente
Immagine news podcast n.2 Viery dal Gremio è solo il primo tassello della rivoluzione Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Perché le scelte di Palestra, Nico Paz e Tonali vanno capite (e non criticate). Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La clamorosa decisione del Como: battuta la concorrenza, preso Nico Paz
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Barletta, Romano: "Bambini gratis allo stadio fino a 10 anni, siamo gli unici in Serie C"
Immagine news Serie A n.2 Leao, Vlahovic e Lukaku: chi tenere in Serie A secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Kessié può essere il nome giusto per la Juve? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese è a un passo da Omar Traoré: arriverà a parametro zero
Immagine news Serie A n.2 Attesa per Allegri al Napoli, poi il quadro panchine in Serie A sarà completo. I dettagli squadra per squadra
Immagine news Serie A n.3 Napoli, c'è l'accordo per il rinnovo di Vergara: no al Como, firmerà fino al 2032
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato Roma: Gasp insegue un attaccante. Occhio alle cessioni: è l'Europa che lo chiede
Immagine news Serie A n.5 Amorim vorrebbe ricongiungersi con Hjulmand al Milan. Ma lo Sporting chiede 50 milioni
Immagine news Serie A n.6 PSG contento di Chevalier e viceversa. Il futuro del portiere sarà ancora con Luis Enrique
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Vicenza, Moncini in chiusura: pronto un contratto biennale per l'attaccante
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i ritiri estivi: montagna protagonista, Empoli e Juve Stabia ancora senza sede
Immagine news Serie B n.3 Hellas Verona, Mathis Lambourde passa a titolo definitivo al Servette
Immagine news Serie B n.4 Empoli, il 1° luglio il via alla nuova stagione ma ancora mancano ds e allenatore
Immagine news Serie B n.5 Modena, salutano in dodici ma Sersanti è stato riscattato. Accordo fino al 2028
Immagine news Serie B n.6 Hellas Verona, Leali a un passo: sarà lui il dopo Montipò. Sogliano accelera su Korac
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì, si chiude il rapporto con il Responsabile dell'Area Tecnica Cristiano Protti
Immagine news Serie C n.2 Serie C, dal 1° luglio scatta il Salary Cap: ecco come funziona
Immagine news Serie C n.3 Scafatese, rinnovo di contratto per il portiere classe 2004 Gabriel Becchi
Immagine news Serie C n.4 D'Aniello: "La Serie C ha bisogno di sostenibilità. Salary Cap? Funzionò già in B"
Immagine news Serie C n.5 Bari, parte la rivoluzione di Marino: Fabrizio Castori vicino alla panchina
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Longo al Catania. La Vis riparte da Gennari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Norvegia-Francia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Ecuador-Germania
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Scozia-Brasile, Ancelotti a caccia del primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Linari: "Difficile lasciare la Roma, ma non mi pento". Poi parla di salute mentale e coming out
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, è addio con mister Sassarini: ha firmato la risoluzione. Lo attende la panchina dell'Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, salutano Csiki e Dorsin: la prima torna al Tottenham, la seconda al PSG
Immagine news Calcio femminile n.4 Mondiali Femminili U20, quattro arbitri italiani: presenti anche tre rappresentanti della Serie C
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, dopo quattro anni finisce l'avventura di Dompig: "Buona fortuna per la tua carriera"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'ex ct Bertolini e D'Astolfo collaboreranno con il Siena per un nuovo progetto giovanile
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 29 luglio 2000, la semifinale contro l'Olanda. Toldo ipnotizza cinque rigoristi
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la classifica degli assist dei Mondiali 2026
Newsticker
04:37 I mega business del mondiale: dai 4,6 milioni di spettatori negli stadi ai 17 miliardi di impression
28/06 Vignetta di Charlie Hebdo sulla mamma morta di Deschamps, insorge la Francia
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
26/06 Come il business ha trasformato radicalmente il calcio negli ultimi 30 anni
26/06 Usa, Australia, Giappone, Olanda, Germania e Costa d’Avorio avanzano ai sedicesimi