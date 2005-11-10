Juventus, capitolo cessioni: per Kelly servono 30 milioni, Di Gregorio aspetta la Serie A

Per Fabio Miretti si è complicata la pista che porta a Bologna, così in casa Juventus si ragione su altre cessioni: ad esempio quella di Lloyd Kelly, il difensore inglese che ha visto rialzarsi le sue quotazioni nei club medi di Premier. Newcastle e Nottingham Forest si sono informate sul difensore che, dopo la trafila nelle giovanili delle Nazionali di Sua Maestà, si era un po’ perso nei vari prestiti. Avendo ritrovato continuità in bianconero, la richiesta parte da una trentina di milioni per il difensore di piede sinistro.

Gatti spera in Allegri: per la Juve vale 20 milioni

Un altro elemento della difesa che ha le valigie pronte è Federico Gatti, che già ai tempi della Nazionale non aveva esattamente sviluppato un feeling tattico con Luciano Spalletti. In questo caso, oltre alla solita Premier, si aspetta di capire se davvero Max Allegri lo vorrà di nuovo con sé (questa volta al Napoli, dopo i rumors di gennaio verso il Milan) convincendo il ds Manna a impegnarsi per una ventina di milioni.

Di Gregorio aspetta la Serie A, ma non ci sono offerte

Michele Di Gregorio è più che candidato all’addio, anche se ancora non è definita l’immagine del suo successore in porta. Per ora l’ex monzese ha avuto un'offerta dal Besiktas, respinta perché vorrebbe restare in Serie A dove, però, le caselle degli estremi difensori sono tutte praticamente complete, sottolinea Tuttosport.