TMW Juventus, Kelly può partire: interessamento del Leeds per il difensore

Il futuro di Lloyd Kelly, nonostante nel finale di stagione l’inglese abbia offerto qualche prestazione più convincente, potrebbe essere lontano dalla Juventus. Arrivato in bianconero per rinforzare il reparto difensivo, il centrale è uno dei profili su cui il club sta facendo valutazioni in vista di questa sessione di mercato. Al momento non c’è una necessità impellente di cedere, né tantomeno l’obbligo di chiudere plusvalenze entro domani, ma alla Continassa si resta comunque in ascolto.

Su Kelly si sono accese sirene dall’estero, in particolare dalla Spagna e dall’Inghilterra. In Premier League, il club che ha manifestato un interesse concreto è il Leeds United, secondo quanto raccolto da TMW, pronto a capire i margini di un’eventuale operazione. La Juventus, dal canto suo, non ha fretta di prendere decisioni definitive, ma sta verificando se entro domani possano arrivare offerte importanti per alcuni giocatori presenti in rosa.

Il discorso riguarda anche Kelly: davanti a una proposta ritenuta adeguata, i bianconeri potrebbero aprire a una cessione.