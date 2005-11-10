Juventus, il centravanti resta la priorità: tra Sorloth e Kolo Muani spunta anche l'idea Marmoush

In casa Juventus trovare un nuovo centravanti resta la priorità di Carnevali, Ottolini e soci, un'esigenza che diventa più impellente ogni giorno che passa e che avvicina Dusan Vlahovic alla scadenza del proprio contratto con il club, previsto il prossimo 30 giugno. Prima di affondare il colpo, però, i bianconeri dovranno anche alleggerire il proprio organico, trovando una sistemazione per alcuni giocatori attualmente fuori dal progetto tecnico.

In attesa di sviluppi sul futuro di Vlahovic, i principali obiettivi indicati da Luciano Spalletti restano Alexander Sorloth e Randal Kolo Muani. Entrambi avrebbero già manifestato il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Torino, ma le trattative con Atletico Madrid e Paris Saint-Germain non hanno ancora registrato passi decisivi. Gli spagnoli continuano a chiedere circa 35 milioni di euro per il centravanti norvegese, mentre il club francese non sembra disposto a prendere in considerazione formule di prestito per Kolo Muani, puntando a una cessione definitiva.

Di fronte alle difficoltà incontrate sui due fronti principali, la Juventus sta valutando anche alternative di livello. Come riferito da La Stampa, tra queste ci sarebbe Omar Marmoush, attaccante egiziano del Manchester City. Arrivato in Inghilterra nel gennaio 2025 dall’Eintracht Francoforte, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista, pur mettendo a segno otto reti stagionali. La dirigenza bianconera sta sondando la disponibilità del giocatore e del club inglese a discutere un’operazione sostenibile, possibilmente in prestito. Un percorso simile a quello esplorato nelle ultime settimane per Nico Jackson, altro profilo monitorato per rinforzare l’attacco juventino.