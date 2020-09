Juventus, colloquio positivo Paratici-Cavani: il Matador è la prima alternativa a Suarez

La Juventus prepara il piano B qualora l'affare Luis Suarez, per questioni burocratiche legate al passaporto del Pistolero, non dovesse andare in porto. Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, Fabio Paratici ha contattato Edinson Cavani, attaccante svincolato dopo la fine del contratto con il Paris Saint-Germain. Colloqui positivi, di fatto Cavani ha aperto alla Juventus e alla possibilità di tornare in Italia. Cavani ha tante offerte, ma potrebbe essere lui il colpo a sorpresa dei bianconeri perché a differenza del connazionale Suarez è già comunitario e soprattutto è libero da ogni contratto, cosa che invece il Pistolero ancora non è. Paratici potrebbe tesserare il Matador da un momento all'altro, a patto di assecondare le richieste economiche dell'ex Napoli. 2-3 anni di contratto a 12 milioni netti.