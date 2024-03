Juventus, dopo Mikel Merino altro obiettivo Sociedad: piace Zubimendi a centrocampo

Ennesimo nome proposto da La Gazzetta dello Sport per il centrocampo della Juventus. Così, dopo Koopmeiners - dell'Atalanta - e Mikel Merino, della Real Sociedad, è il turno di Martin Zubimendi, centrocampista del club basco e della nazionale spagnola, già nel mirino di diversi club come il Milan. Lo spagnolo è un regista e potrebbe dettare i ritmi di gioco, rispetto all'olandese ha capacità diverse e potrebbe essere complementare e non sostitutivo rispetto allo stesso Koopmeiners.

La Juventus sta pensando di cambiare qualcosa in regia, anche per "liberare" Locatelli, costretto ora a fare da frangiflutti davanti alla difesa, ma le motivazioni economiche a gennaio avevano fatto la differenza. Oltre al fatto che lo stesso Allegri non voleva cambiare più di tanto, senza inserire nessuno che potesse andare a Torino come titolare fisso.

Invece per la prossima stagione si interverrà in maniera decisa. Al netto del rientro di Fagioli, che sconterà la squalifica per il calcioscommesse, ci potrebbe essere una ventata di aria fresca. La clausola rescissoria di Zubimendi è di 60 milioni, il prezzo è alto ma lo stipendio è alla portata della Juventus. Appunto, lo stesso Milan ci ha pensato per la prossima stagione, considerando che ha solamente 25 anni e in questa annata ha già giocato 44 partite.