Juventus, doppio obiettivo per Allegri: Coppa Italia e secondo posto in campionato

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha cinquanta giorni per convincere i dirigenti circa il proprio futuro. Gli obiettivi sono chiari, il secondo posto in campionato ma anche la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Quindi marzo e aprile saranno determinanti per il prosieguo del tecnico sulla panchina bianconera.

Queste le parole di Massimiliano Allegri sul suo futuro. "Che sia ben chiaro a tutti, a me la società non ha ancora detto nulla sul futuro. Ho un contratto fino al 2025: quando i dirigenti avranno deciso, mi faranno sapere".