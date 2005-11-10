TMW Juventus, Dusan Vlahovic non accetta la Turchia. Aspetta proposte da un top club

Dusan Vlahovic non ha intenzione di giocare in Turchia nella prossima stagione. Questa è la situazione al momento, nonostante Vincenzo Italiano lo abbia messo in cima alla lista dei desideri per il suo Besiktas. Il tecnico vorrebbe ricomporre il tandem che si è visto con la Fiorentina, con il serbo che in sei mesi aveva dato il meglio di sé mettendo a segno diciassette gol in metà stagione, salvo poi essere venduto per 75 milioni più 11 di bonus.

Vlahovic attende un top club. Almeno uno che giochi nelle cinque leghe principali che possono essere Spagna, Inghilterra, Francia, Germania e Italia. C'è anche la possibilità che rimanga alla Juventus, ma la proposta dovrà essere sensibilmente migliorata rispetto a quella che è arrivata da parte di Damien Comolli. L'apertura per rimanere c'è, ma i costi non sono bassi. Perché oltre allo stipendio da 8 milioni di euro a stagione c'è un bonus alla firma - intorno ai 15 milioni - e poi le commissioni per il padre, Milos, anche qui non basse.

Perché nel 2022 la Juventus aveva speso 11,6 milioni di oneri accessori. A questo punto bisognerebbe capire quale è l'idea dell'entourage, ma non dovrebbe essere troppo distante da quella cifra.