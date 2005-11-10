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Juventus, esercitato il controriscatto per Daffara: il comunicato del club bianconero

Juventus, esercitato il controriscatto per Daffara: il comunicato del club bianconero TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 12:07Serie A

La Juventus ha ufficializzato in questi minuti il controriscatto di Giovanni Daffara. Il portiere che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Avellino torna ad essere un giocatore bianconero a tutti gli effetti. Questa la nota del club:

"Dopo l’ottima stagione disputata in prestito ad Avellino in Serie B, la Juventus ha deciso di esercitare il diritto di contro opzione per Giovanni Daffara. Il portiere classe 2004, approdato da giovanissimo alla Juventus, ha bruciato le tappe nel Settore Giovanile riuscendo a conquistare l’opportunità di esordire tra i professionisti già nel marzo del 2023 con la Next Gen, diventando poi il titolare della squadra e collezionando 83 presenze complessive in tutte le competizioni.

Aggregato più volte alla Prima Squadra nel corso della stagione 2024/25, Daffara è poi passato all’Avellino in prestito nell’annata da poco conclusa, mettendosi in mostra anche nel campionato cadetto e conquistando nelle scorse settimana la convocazione nella Nazionale Italiana".

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