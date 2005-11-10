Juventus, a gennaio architettati tre colpi per Spalletti: Sorloth, Hojbjerg e Tagliafico

La Juventus si ritrova ancora una volta di fronte alla diagnosi delle passate stagioni: sia dentro sia fuori dallo spogliatoio, l'analisi è univoca e testimonia la stringente necessità di inserire uomini di forte personalità. Mentre la squadra sul campo è chiamata a ritrovare un'anima prima che la situazione precipiti, la società lavora sottotraccia in vista del mercato di gennaio per completare quella rifondazione totale rimasta incompiuta in estate. Nell'immediato spetta Luciano Spalletti ripartirà dal 3-5-2 negli allenamenti: modulo individuato per garantire maggiore compattezza con un centrale e un centrocampista in più, oltre a fornire un partner d'attacco a Randal Kolo Muani.

La situazione problematica

Nonostante gli accorgimenti tattici, a questo gruppo manca ancora troppo per essere una versione credibile della Juventus, e lo stesso Spalletti ha individuato l'assenza di carattere in un trio di giocatori che il duo composto da Giovanni Carnevali e Ricky Massara ha trattato o valutato fino a fine agosto. A frenare le operazioni sono state e continueranno a essere le difficoltà del mercato in uscita: tra i cinque calciatori esclusi dalla lista UEFA e la pochezza di elementi cresciuti nei vivai italiani, far quadrare i bilanci a gennaio sarà un'autentica impresa. Ciononostante, nuovi innesti restano indispensabili al di là dei rientri degli infortunati, a partire da Kenan Yildiz.

Su chi fiondarsi

I rinforzi partono da un punto fermo: il centravanti di peso. In cima alla lista dei desideri torna Alexander Sorloth, rimasto all'Atletico Madrid ma finora impiegato soltanto per 17 minuti a causa di un infortunio muscolare; il contemporaneo rilancio di Jonathan David da parte di Diego Simeone potrebbe spalancare le porte a un nuovo assalto al gigante norvegese. A centrocampo il profilo cerchiato in rosso dal mister è Pierre-Emile Hojbjerg, leader del Marsiglia che aveva già dato massima disponibilità in estate prima che l'affollamento nel reparto bloccasse l'affondo. Infine, per la corsia di sinistra resta vivo il nome di Nicolas Tagliafico: l'accordo per il passaggio dall'Olympique Lione era praticamente definito nei mesi scorsi ed è sfumato solo per la mancata cessione di Juan Cabal, ma la dirigenza bianconera ci riproverà a gennaio.