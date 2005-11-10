Juventus, perché Sorloth è il centravanti giusto per Spalletti. E l'ingaggio è alla portataTMW
Yvonne Alessandro
Al di là del primo gol di Jeff Ekhator con la maglia bianconera, la Juventus non può caricare sulle spalle di un ventenne l'intero peso dell'attacco. Per questo a gennaio ci si aspetta che Luciano Spalletti possa scartare un regalo desideratissimo: un centravanti fisico e che senta la porta senza nemmeno il bisogno di guardarla. Un'estremizzazione del concetto per rendere l'idea, dopo le rivisitazioni tattiche di Kolo Muani e Woltemade là davanti. Per questo la dirigenza bianconera resta interessata ad Alexander Sorloth.
Identikit tracciato
"Centravanti ci potete mettere chi vi pare ma sono tutti giocatori di movimento. Nessuno è striker, da palla addosso e ti restituisce una palla giocabile da qualsiasi palla gli tiri addosso", si era già lamentato Spalletti alla vigilia della partita di Europa League contro l'AZ. E per rendere meglio l'idea, il tecnico bianconero ha esplicitato l'obiettivo per il mercato invernale: "C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario".
Perché è l'uomo giusto
È la punta classica che Spalletti invoca, a maggior ragione dopo aver perso Dusan Vlahovic. Sorloth è un attaccante che sa lavorare spalle alla porta per i compagni e fare a sportellate, bravo di testa ma abile con entrambi i piedi. Un killer d'area di rigore che finora in stagione ha avuto pochissimo spazio nell'undici di Diego Simeone all'Atletico Madrid (241 minuti tra LaLiga e Champions League), con una rete e un assist. Il centro realizzato contro il Viking in Champions League l'esemplificazione di peso specifico sotto porta, la cattiveria agonistica e il senso del gol. Per finire: l'ingaggio sarebbe anche alla portata per la Juventus (3,5 milioni di euro netti). A gennaio potrebbe esserci il blitz decisivo, magari con l'utilizzo della carta Nico Gonzalez per un eventuale scambio. Il prezzo del cartellino va concordato, d'altronde il bomber norvegese ha 30 anni.