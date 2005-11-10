Al di là del primo gol di Jeff Ekhator con la maglia bianconera, la Juventus non può caricare sulle spalle di un ventenne l'intero peso dell'attacco. Per questo a gennaio ci si aspetta che Luciano Spalletti possa scartare un regalo desideratissimo: un centravanti fisico e che senta la porta senza nemmeno il bisogno di guardarla. Un'estremizzazione del concetto per rendere l'idea, dopo le rivisitazioni tattiche di Kolo Muani e Woltemade là davanti. Per questo la dirigenza bianconera resta interessata ad Alexander Sorloth.

Identikit tracciato

"Centravanti ci potete mettere chi vi pare ma sono tutti giocatori di movimento. Nessuno è striker, da palla addosso e ti restituisce una palla giocabile da qualsiasi palla gli tiri addosso", si era già lamentato Spalletti alla vigilia della partita di Europa League contro l'AZ. E per rendere meglio l'idea, il tecnico bianconero ha esplicitato l'obiettivo per il mercato invernale: "C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario".

Perché è l'uomo giusto

È la punta classica che Spalletti invoca, a maggior ragione dopo aver perso Dusan Vlahovic. Sorloth è un attaccante che sa lavorare spalle alla porta per i compagni e fare a sportellate, bravo di testa ma abile con entrambi i piedi. Un killer d'area di rigore che finora in stagione ha avuto pochissimo spazio nell'undici di Diego Simeone all'Atletico Madrid (241 minuti tra LaLiga e Champions League), con una rete e un assist. Il centro realizzato contro il Viking in Champions League l'esemplificazione di peso specifico sotto porta, la cattiveria agonistica e il senso del gol. Per finire: l'ingaggio sarebbe anche alla portata per la Juventus (3,5 milioni di euro netti). A gennaio potrebbe esserci il blitz decisivo, magari con l'utilizzo della carta Nico Gonzalez per un eventuale scambio. Il prezzo del cartellino va concordato, d'altronde il bomber norvegese ha 30 anni.