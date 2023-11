Juventus-Inter, Lautaro a disposizione solo in extremis. Anche Bremer con lo stesso problema

vedi letture

Juventus-Inter è ancora una partita "lontana", ma è già un pensiero fisso di tutti gli appassionati di calcio e non solo. Per Allegri ed Inzaghi sarà un test importante ed arriverà dopo la sosta, con i bianconeri che dovranno fare a meno di 16 giocatori, così come i nerazzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono casi più delicati di altri: per la Vecchia Signora si tratta di Bremer e McKennie, per la capolista dei sudamericani, con Lautaro Martinez in testa.

Interessante come una sorta di anticipo del derby d'Italia andrà in scena nela notte tra martedì e mercoledì, quando Bremer sfiderà il Toro in Brasile-Argentina. I due rientreranno soltanto giovedì nel nostro Paese e saranno a disposizione per il primo vero allenamento in gruppo solamente venerdì, a due giorni dalla super sfida dello Stadium. Ormai questi calciatori sono abituati agli straordinari, ma per i tecnici sarà un problema in più.