Juventus, avanti tutta per Kessié: in settimana summit tra Carnevali e il suo entourage

Il richiamo dell'Italia si fa sempre più forte per Franck Kessié. Dopo tre stagioni trascorse in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Ahli, il centrocampista ivoriano è pronto a voltare pagina e a cercare una nuova sfida in Europa. A prevalere, questa volta, sembra essere soprattutto la voglia di tornare in un campionato che l'ex Milan e Atalanta conosce bene e nel quale ha costruito gran parte della propria carriera: la Serie A.

Tra le società che seguono con attenzione l'evolversi della situazione c'è la Juventus. I contatti tra le parti non sono una novità: già nei mesi scorsi il nome dell'ex Milan era stato accostato ai bianconeri, senza però che si creassero le condizioni per affondare il colpo. Oggi lo scenario è differente e il classe 1996 rappresenta un'opportunità interessante grazie alla sua esperienza internazionale, alla capacità di garantire equilibrio in mezzo al campo e alla possibilità di arrivare senza costi di trasferimento. Caratteristiche che lo rendono un profilo gradito sia alla dirigenza sia a Luciano Spalletti, alla ricerca di maggiore personalità per la mediana.

L'ostacolo principale resta però quello economico. Dopo gli ingaggi da capogiro percepiti in Arabia, il giocatore dovrà inevitabilmente ridimensionare le proprie richieste per rendere concreta un'operazione che, dal punto di vista tecnico, convincerebbe tutti. In settimana - scrive oggi Tuttosport - sono previsti nuovi contatti tra il suo entourage e Giovanni Carnevali. Sarà quello il momento decisivo per capire se la volontà di tornare in Serie A sarà sufficiente a colmare la distanza tra domanda (10 milioni di ingaggio) e offerta (5 milioni) e portare Kessié a Torino.