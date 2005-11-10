Kessie strizza l'occhio alla Juventus, Brahim Diaz resta il sogno di Spalletti

Franck Kessie guarda con interesse a un ritorno in Serie A e la Juventus rappresenta la sua destinazione preferita. Più complicata la pista che porta a Brahim Diaz

Franck Kessie vuole tornare in Italia e, tra le possibili destinazioni, la Juventus è quella che lo convince di più. Sul centrocampista si è mossa anche l'Atalanta, ma i bianconeri avrebbero un maggiore appeal e, soprattutto, più margine per avvicinarsi alle richieste economiche dell'ivoriano, che complessivamente si aggirano intorno ai 10 milioni di euro.

Kessie apre alla Juventus, Brahim Diaz resta il sogno

L'ex Milan arriverebbe a parametro zero e rappresenterebbe un'occasione di mercato interessante, anche se la dirigenza continua a seguire una linea orientata verso profili più giovani e con maggiori prospettive di valorizzazione.

Diverso il discorso per Brahim Diaz, considerato da Luciano Spalletti la priorità assoluta per rinforzare la trequarti. La Juventus cerca un giocatore capace di creare gioco tra le linee, ma convincere il Real Madrid non sarà semplice.

Il fantasista marocchino, infatti, non ha intenzione di lasciare Madrid e attende un confronto con il club al rientro a Valdebebas. L'arrivo di Bernardo Silva potrebbe ridurre il suo spazio, ma le decisioni di trattenere Nico Paz e di mandare Mastantuono in prestito sembrano confermare la volontà dei Blancos di puntare ancora su di lui.

La Juventus resta comunque alla finestra: se lo scenario dovesse cambiare nelle prossime settimane, la pista Brahim Diaz potrebbe riaccendersi rapidamente. Nel frattempo, Frederic Massara continua a valutare anche altre soluzioni per completare la rosa a disposizione di Spalletti.