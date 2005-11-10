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Juventus, non solo Kolo Muani e Sorloth: Pepi e Marmoush tra le alternative per l'attacco

Juventus, non solo Kolo Muani e Sorloth: Pepi e Marmoush tra le alternative per l'attacco TUTTOmercatoWEB
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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 08:55Serie A

Il mercato offensivo della Juventus si muove su più tavoli. I bianconeri restano al lavoro per riportare a Torino Randal Kolo Muani e tengono viva anche la pista che conduce ad Alexander Sorloth, nonostante la distanza ancora esistente con l'Atletico Madrid. L'accordo con l'attaccante norvegese, infatti, non basta a sbloccare una trattativa che resta complessa.

Nel frattempo, la dirigenza osserva con attenzione le opportunità offerte dal Mondiale. Tra i profili monitorati, come scrive Tuttosport oggi in edicola, c'è Ricardo Pepi, attaccante statunitense del PSV Eindhoven. Il classe 2003, apprezzato anche da Weston McKennie, arriva da una stagione brillante con 16 reti in Eredivisie e 3 in Champions League. La sua valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro e il suo nome era già stato seguito in passato da Cristiano Giuntoli. Le sue qualità avevano colpito anche Antonio Conte dopo una prestazione di alto livello contro il Napoli.

Ma il taccuino bianconero non si ferma qui. Piace molto anche Omar Marmoush, attaccante egiziano del Manchester City e compagno di nazionale di Mohamed Salah. Luciano Spalletti apprezza particolarmente le sue caratteristiche e il suo rendimento mostrato ai tempi dell'Eintracht Francoforte. Dopo il trasferimento all'Etihad per 75 milioni di euro, il classe '99 non è riuscito a imporsi come sperato, anche per la concorrenza di Erling Haaland. Per questo motivo un prestito potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutte le parti. La Juventus resta alla finestra, pronta a valutare eventuali occasioni nelle ultime settimane di mercato.

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